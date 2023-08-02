Среда, 2 Августа 2023 14:57

АрмИнфо. Справедливая позиция Европейского парламента в конечном итоге должна быть распространена и на исполнительную власть Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении главы европейского офиса Ай Дата АРФ Дашнакцутюн Гаспара Карапетяна, прокомментировавшего принятое накануне заявление трех депутатов Европейского парламента.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Карапетяна напоминается, что 1 августа глава делегации Европарламента со странами Южного Кавказа Марина Кальюранд, постоянный докладчик по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик по Азербайджану Желяна Зовко выступили с совместным заявлением по вопросу о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Авторы заявления указали на стремительно ухудшающуюся в результате азербайджанской блокады гуманитарную ситуацию в Арцахе, дав соответствующие и политические четкие оценки. Они отметили, что таким образом Азербайджан нарушает свои обязательства, закрепленные в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, а также отказывается выполнять юридически обязывающие решения Международного Суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года. Депутаты Европарламента осудили, среди прочего, продолжающуюся блокаду гуманитарных поставок. Они напомнили, что 15 марта 2023 года Европарламент призвал Европейский Совет применить адресные санкции в отношении должностных лиц правительства Азербайджана, если решение Международного суда ООН не будет выполнено немедленно. Также отмечено, что 13 июня 2023 года на пленарном заседании Европарламента высокий представитель ЕС обязался поднять в Европейском совете вопрос о введении таких санкций.

В этой связи, Гаспар Карапетян отметил, что Европарламент в лице трех депутатов, которые наиболее осведомлены о проблемах Южного Кавказа, принял достаточно объективное заявление относительно создавшейся в Арцахе гуманитарной ситуации, а политические принципы депутатов заслуживают уважения. <Это заявление следует рассматривать в логике заявлений Европарламента по карабахской проблеме в послевоенный период. В течение многих лет и после войны европейский офис Ай Дата АРФД активно работал над применением адресных санкций со стороны ЕС против военного и политического руководства Азербайджана, и приветствуется, что Европарламент продолжает придерживаться той же идеи. Мы считаем, что справедливая позиция Европарламента в конечном итоге должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС, а Европейский Совет и Комиссия ЕС должны сдержать уголовную политику Азербайджана>, - отметил Карапетян.