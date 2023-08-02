Среда, 2 Августа 2023 14:55

АрмИнфо.В городе Капан Сюникской области открылся оперативный центр гражданской миссии ЕС в Армении.

Глава наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер подчеркнул важность этого события со стратегической точки зрения. <Этот центр позволит расширить присутствие миссии в Сюнике, вести наблюдения и регулярно докладывать о ситуации. Надеюсь, что наше присутствие здесь будет способствовать усилиям Евросоюза мирному процессу, и мы сможем обеспечить чувство безопасности у населения>, - подчеркнул он.

По его словам, миссия ЕС планирует открыть 6 оперативных баз в Армении, такие центры есть в Мартуни, Горисе, Джермуке. <Когда мы только начинали свою работу в Армении, у нас было два постоянных сотрудника, но я рад сообщить, что сейчас у нас 90 сотрудников.

Можно сказать, что основные рабочие центры расположены в Мартуни, Горисе и Джермуке", - сказал представитель ЕС, добавив, что они намерены открыть центры также в Ехегнадзоре и Иджеване.

Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, в свою очередь, отметил, что присутствие в Капане наблюдательной миссии может помочь обеспечению стабильности на границе. "Я надеюсь, что миссия будет осуществлять свою деятельность так, как ожидает население, и результаты не заставят себя ждать", - сказал он.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.