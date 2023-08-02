Среда, 2 Августа 2023 14:54

АрмИнфо. Москва была и остается сторонницей продвижения процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом 2 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что на фоне специальной военной операции России в Украине, активность Москвы в направлении Южного Кавказа снизилась.

<Странная логика, складывается ощущение, что до 2022 года на данном направлении, с точки зрения руководства Армении, все было без сучка и задоринок. Все заявления о снижении приоритетов внешней политики России на фоне специальной военной операции в Украине не имеют под собой никаких фактологических оснований. Возможно, это личное мнение, суждения, эмоции, но необходимо смотреть на факты>, - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она заметила, что Россия делает все для достижения в регионе прочного мира и согласия, в полной мере выполняя взятые на себя обязательства. <О каком снижении активности может идти речь, как это было преподнесено, если за последние месяцы состоялась целая серия контактов с участием Российской Федерации на высшем и высоком уровнях>, - сказала Захарова, указав на ключевые события. В частности, 25 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, 2 июня - 12-е заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров трех стран, 19 мая и 25 июня - трехсторонние переговоры глав МИД. <Это что, снижение темпов? Я привела только данные за последние три месяца. Мне кажется, что нужно все-таки смотреть правде в глаза>, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что дело заключается в последовательной реализации Баку и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем Москва готова всячески помогать.

Захарова также выразила недоумение заявлением Пашиняна о возможности досрочного вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, особенно, на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации. <Это что, пожелание господина Пашиняна? Он так хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции

- и обмен пленными, и разминирование территорий, и урегулирование инцидентов, и оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность не нужна и нежелательна? Нужно как-то определиться. К сожалению, наблюдается картина, когда представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов, и очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Жонглирование словами до добра не доводит. На высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечении безопасности в зоне его развертывания, акцентировав внимание на его востребованность в обеспечении нормализации обстановки. Поэтому попытки поставить все эти шаги под сомнение, вызывает большие вопросы>, - заявила Захарова.

Она также отметила, что на фоне признания Арменией Карабаха частью территории Азербайджана все обвинения в адрес России выглядит вдвойне неуместно.

Напомним, в ходе пресс-конференции 25 июля армянский премьер, комментируя переговорный процесс с Баку, отметил, что в последнее время встречи на западных площадках превалируют, что, по мнению главы армянского правительства, связано с военными действиями России в Украине. Кроме того, за последнее время, по словам Пашиняна, он провел множество телефонных разговоров с госсекретарем США.