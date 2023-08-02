Среда, 2 Августа 2023 13:24

АрмИнфо. Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны РА Давида Тонояна не изменена. Об этом в ответ на запросы СМИ сообщил телеграм-канал <Судебная власть>.

<Дело было направлено на новое рассмотрение в Апелляционный антикоррупционный суд, но меру пресечения оставили без изменений>, - говорится в сообщении.

Напомним, что экс-министр обороны Армении Давид Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении свыше $4,5 млн. Они свою вину не признают. 1 и 2 августа Давид Тоноян участвует в работе комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года.