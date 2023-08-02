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АрмИнфо. Госдепартамент США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам, необходимым для достижения полноценного мирного соглашения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает армянская служба радиостанции <Голос Америки>.
<Как мы всегда и отмечали, считаем возможным достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Именно поэтому мы продолжаем взаимодействовать с лидерами Армении и Азербайджана как на самом высоком уровне, так и на уровне ведомств, призывая их к достижению сложных компромиссов, необходимых для достижения полноценного мирного соглашения>, - заявил представитель Госдепа.
При этом пресс-секретарь не стал раскрывать детали запланированного на этой неделе визита в регион старшего советника по переговорам на Кавказе госсекретаря США, американского сопредседателя МГ ОБСЕ Луи Боно.
|Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны не изменена
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам
|Экс-министр: отсутствие оппозиции в комиссии по расследованию последствий войны является для нее <упущенным моментом>
|Нагорный Карабах стоит перед реальной угрозой голода - Пашинян
|МИД РФ: единственный путь к устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта лежит через нормализацию армяноазербайджанских отношений
|Интерес геополитических игроков к региону снижается - Пашинян
|Пашинян указал на проблемы брюссельской платформы
|Депутат: перед армянами закрываются двери Республики Армения, и широко распахиваются перед врагом
|Пашинян коснулся "нюансов", из-за которых прогресс по установлению мира идет недостаточными темпами
|ОДКБ ждет ответа от Еревана по вопросу развертывания наблюдательной миссии на границе
|Все 19 фур с гуманитарной помощью для Арцаха по- прежнему стоят в Корнидзоре - представитель рабочей группы
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК
|Погранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина Арцаха
|МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.
|В Ереване стартовал Армянский молодёжный форум
|В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ Нассим Талеб
|Туркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициатив
|Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Депутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности Армении
|Главы ОО потребовали от премьер-министра РА срочного обращения в СБ ООН для решения проблемы Арцаха
|ЦИК Армении приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин Еревана
|ЕСПЧ дал Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о похищенном Вагифе Хачатряне
|Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе на этой неделе посетит регион
|Эдмон Марукян: Азербайджан нарушает все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы
|Следком Армении сообщает о хищении госсредств автоимпортерами
|Экс-министр обороны РА: причиной неудач армянской армии стало недостаточное вооружение для ведения современной войны
|Адвокат: Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страны
|Дело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
|Экс-министр обороны РА принимает участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе
|Глава USAID призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридору
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Надеюсь, что ереванец подтвердит свой "мандат доверия", предоставленный нашей политической команде в 2018 году - Пашинян
|Макунц рассказала Пеллоуну о гумкатастрофе в Нагорном Карабахе и похищении Азербайджаном Вагифа Хачатряна
|Три шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг FIDE
|США продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - Госдеп
|Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами - заявление
|В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
|На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|Читать больше
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