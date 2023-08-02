Среда, 2 Августа 2023 12:39

АрмИнфо. Госдепартамент США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам, необходимым для достижения полноценного мирного соглашения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает армянская служба радиостанции <Голос Америки>.

<Как мы всегда и отмечали, считаем возможным достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Именно поэтому мы продолжаем взаимодействовать с лидерами Армении и Азербайджана как на самом высоком уровне, так и на уровне ведомств, призывая их к достижению сложных компромиссов, необходимых для достижения полноценного мирного соглашения>, - заявил представитель Госдепа.

При этом пресс-секретарь не стал раскрывать детали запланированного на этой неделе визита в регион старшего советника по переговорам на Кавказе госсекретаря США, американского сопредседателя МГ ОБСЕ Луи Боно.