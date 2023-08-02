Среда, 2 Августа 2023 12:32

АрмИнфо.Отсутствие оппозиции в парламентской комиссии по расследованию последствий войны 2020 года в Арцахе является для нее <упущенным моментом>. Об этом 2 августа в ходе заседания комиссии заявил экс-министр обороны Армении Давид Тоноян.

<Данный факт является моей оценкой, и по этой причине призываю оппозицию отныне не спекулировать на тему безопасности и обороны, а тем более, моим именем. <Спекуляции в таком случае недопустимы>, - добавил он, призвав продолжить заседание в закрытом режиме.

В свою очередь, депутат Национального Собрания от правящей фракции <Гражданский договор> Андраник Кочарян отметил, что оппозиция, как и накануне, так и сегодня, решила не участвовать в работе комиссии. <Сожалею, но мы должны идти вперед, и не ждать оценок со стороны оппозиции, поскольку речь идет о безопасности государства. Наша работа должна заключаться в создании возможностей для возмещения всего понесенного урона>, - сказал парламентарий. Напомним, что Давид Тоноян уже второй день участвует в работе комиссии, за что в установленном законом порядке был доставлен в парламент страны из следственного изолятора без наручников. Бывший министр обороны РА находится в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях, связанных с поставками некачественных ракет на сумму порядка 4,5 млн долларов.