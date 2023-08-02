Среда, 2 Августа 2023 12:25

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе гуманитарный кризис. Продовольствие в Нагорный Карабах вообще не поставляется, нет предметов первой необходимости, нет детского питания, нет лекарств, нет предметов гигиены, Азербайджаном перекрыты поставки природного газа, электроэнергии и топлива в Нагорный Карабах.

Перед нами стоит реальная угроза голода. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.

Так, реагируя на реплику Euronews, о том, что Азербайджан постоянно отрицает, что они делают это и утверждают, что дорога Агдама доступна, Пашинян заметил: <Я не знаю, о чем Вы говорите, потому что я говорю о том документе, который я подписал, который имеет статус международного документа. Там очень четко прописано, что Лачинский коридор, находящийся под контролем российских миротворцев и представляющий собой не просто дорогу, а участок шириной 5 км, должен находиться вне контроля Азербайджана и должен обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. В принципе, извините, я скажу что-то немного абсурдное, но дорога с луны в Нагорный Карабах тоже открыта, там пропускных пунктов нет, но я не могу говорить про неизвестные мне институции: что это за дорога? С Марса, с луны? Я говорю о том, что является документированным понятием. Сейчас эта дорога закрыта, если кто-то сомневается, то может прямо сейчас попытаться проехать в Нагорный Карабах

Премьер напомнил о заявлении Международного комитета Красного Креста о том, что из-за блокирования Лачинского коридора у него нет возможности доставлять гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Он сообщил, что правительство РА приняло решение направить гуманитарный груз в Нагорный Карабах (гуманитарный конвой так и не был пропущен Азербайджаном в Нагорный Карабах и с 26 июля гумпомощь (361т.) находится в приграничной зоне Корнидзора - ред.).

Глава кабмина отметил, что в Нагорном Карабахе, особенно в этот сезон, проводятся определенные сельскохозяйственные работы, но военные Азербайджана стреляют в выполняющих сельскохозяйственные работы лиц и в сельскохозяйственную технику. <После 2020 года у нас был случай, когда тракторист был убит азербайджанским снайпером при выполнении сельскохозяйственных работ. Но сейчас даже тракторы не работают, потому что нет топлива. <:> Если каким-то чудом у них есть необходимый доход, чтобы купить хлеб, очереди такие длинные, а товара так мало, что даже если каким-то чудом они доберутся до этого магазина, то товар, которого очень мало и который чередой каких-то чудес дошел до магазина, товар может просто не достаться им>, - сказал премьер РА.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.