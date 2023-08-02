Среда, 2 Августа 2023 12:20

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт - один из наиболее сложных, он имеет глубокие исторические корни. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

По его словам, единственный путь к устойчивому урегулированию лежит через последовательную нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основе переговоров, взаимного уважения сторон, их готовности идти на компромиссы, принимать ответственные решения и выполнять их. <В данном контексте не могу не отметить ту ключевую посредническую роль, которую играют в этом непростом процессе Россия и лично президент Владимир Путин", - отметил Агасандян.