Среда, 2 Августа 2023 12:19

АрмИнфо. Ввиду событий в Украине внимание не только России, но и других геополитических игроков к нашему региону снижается, потому что Украина фокусирует на себе практически все международное внимание, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews, говоря о нынешнем влиянии России в регионе.

При этом, как подчеркнул премьер, Россия присутствует на Южном Кавказе, она присутствует в Нагорном Карабахе, она присутствует в Республике Армения, но присутствует и Европейский союз: гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана является новым фактором.

<Конечно, миссия должна была быть с обеих сторон, потому что изначально договоренность, достигнутая в Праге в рамках четырехстороннего заявления от 6 октября 2022 года, по крайней мере, именно тогда миссия Европейского союза впервые прибыла в наш регион, и изначально была достигнута договоренность о том, что представители миссии Европейского союза должны присутствовать по обе стороны границы, однако по ходу Азербайджан по каким-то причинам отказался от этого>, - сказал Пашинян.