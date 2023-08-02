Среда, 2 Августа 2023 12:19

АрмИнфо. У каждого посредничества есть свой уникальный недостаток, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews, коснувшись эффективности посредничества ЕС в поиске выхода из кризиса.

К примеру, по словам премьера, в контексте брюссельской платформы наблюдается следующая проблема:стороны договариваются за столом, достигают определенных договоренностей в присутствии председателя Европейского совета. И если какая-либо из сторон не выполняет эти договоренности, то за этим не следует даже конкретных оценок.

<Могу привести конкретный пример: в моем присутствии президент Азербайджана в присутствии председателя Европейского совета еще в конце прошлого года пообещал и обязался, что в ближайшую неделю, в течение 7-15 дней, это было в прошлом году, вернет 10 пленных. До сих пор это обязательство не выполнено. Но с другой стороны, я предполагаю, что эффективное посредничество - это когда в случае невыполнения договоренностей формируется определенное хотя бы политическое отношение к той стороне, которая не выполняет эти обязательства. Например, на брюссельской платформе мы этого не видим, и я постоянно поднимаю этот вопрос>, - отметил он.

Как указал Пашинян, армянская сторона даже подготовила документ, т.н. <аудитом>, где перечислила те договоренности, которые были достигнуты на брюссельской площадке, но в дальнейшем не были реализованы. Получился довольно толстый пакет, что вызывает озабоченность, добавил он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Брюссель в ходе переговоров не добивается устранения недостатков одной из сторон, премьер РА ответил: <Если говорить без дипломатических экивоков, то да>.

Коснувшись реакции России на большую вовлеченность Запада в процессы вокруг нагорно- карабахского конфликта, Никол Пашинян отметил, что бывают эпизоды, когда Ереван становится свидетелем, <определенных сцен геополитической ревности>. <При этом, такие явления регулярно замечались с разных сторон, не только с одной стороны, но с разных сторон, однако сейчас я должен с удовлетворением отметить, что, кажется, уже есть определенные изменения акцентов. И это изменение заключается в следующем: мы слышим заявления с разных сторон о том, что они приветствуют и будут приветствовать любую платформу, которая будет благоприятствовать мирному процессу. И это очень важно>, - добавил он.

При этом, подчеркнул Пашинян, эти явления на самом деле не имеют прямого отношения к армянской стороне. Он напомнил, что ранее функционировало сопредседательство Минской группы ОБСЕ, которое было создано для решения нагорно-карабахской проблемы, но ровно с 24 февраля 2022 года сопредседатели фактически прекратили свои физические контакты. <Часть из них решила, что не хочет общаться с другой частью. И тут возникла такая проблема. На самом деле то, о чем Вы упомянули, или то, что я назвал жанром геополитической ревности, возник после этой даты, потому что до этого такого жанра по сути не существовало. Но, с другой стороны, безусловно, будет эффективнее, если международные партнеры объединят свои усилия. В последнее время появились признаки того, что они проявляют определенный интерес к этой логике, второй логике>, - отметил он.