Среда, 2 Августа 2023 12:18

АрмИнфо.Еще одному представителю Армении запрещен въезд на территорию Армении. Об этом со своей страницы в Facebook сообщила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Кристине Варданян.

Она отметила, что вместе со своим коллегой Гегамом Манукяном находится в аэропорту <Звартноц>, где собиралась встретить гражданку США Арени Маркосян, прибывшую ночью рейсом из Бейрута. Депутат отметила, что уже больше 12 часов Арени Маркосян держат в аэропорту и не разрешают въезда в город. При этом, как заметила Варданян, прибывшей не представляют каких-либо обоснований для запрета на въезд. Варданян заметила, что Маркосян собиралась всю ночь провести в аэропорту, чтобы сегодня получить какие- либо сведения о ситуации.

<Мы должны зафиксировать, что все наши усилия получить обоснования по данному абсурдному случаю закончились безрезультатно, как и во всех предыдущих случаях. За последний месяц это уже второй подобный случай, а с начала года - порядка десятый, когда незаконно, без представления обоснований, запрещается въезд в страну представителей армянской диаспоры. Тем самым, перед армянами закрываются двери Республики Армения, и широко распахиваются перед врагом>, - отметила депутат.