Среда, 2 Августа 2023 11:14

АрмИнфо. Мир не только возможен, но и должен состояться. Это мой подход, это мое убеждение и моя вера. Но для того, чтобы это стало действительностью, также важно, чтобы международное сообщество знало определенные нюансы, чтобы понять, почему прогресс идет недостаточными темпами.

Об этом премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Euronews, говоря об итогах уже состоявшихся переговоров с президентом Азербайджана и о перспективе установления прочного мира в регионе.

Так, по словам премьера, подписанный 9 ноября 2020 года документ не является мирным соглашением или мирной сделкой в его юридическом аспекте. Не столько де-юре, сколько де-факто ряд его положений грубо нарушены.

<К сожалению, например, многие положения регулярно нарушаются и нарушены Азербайджаном. Вы отметили в своем вопросе о Нагорном Карабахе, и это всем понятно, однако Азербайджан, например, продолжает настаивать на том, что Нагорного Карабаха нет, хотя в Трехстороннем заявлении от 9 ноября, под которым стоит подпись в том числе и президента Азербайджана, прописано наличие субъекта <Нагорный Карабах>. Более того, отмечается, что в Нагорном Карабахе есть линия соприкосновения, Нагорный Карабах имеет территорию, которая определена 7-м пунктом Трехстороннего заявления. Более того, 7-м пунктом того же заявления предусматривается, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. К сожалению, Азербайджан до сих пор не обеспечил это обязательство и это право. Более того, в ряде сел, из которых армяне были выселены во время войны, ведутся строительные работы, и Азербайджан заявляет, что заселит эти районы азербайджанцами>, - указал он.

Помимо этого, напомнил Пашинян, вопреки 8-му пункту Трехстороннего заявления до сих пор не возвращены Армении пленные, заложники и другие удерживаемые лица, до недавнего времени было 33 пленных, недавно были похищены еще 2 человека.

<Лачинский коридор, который также установлен Трехсторонним заявлением и направлен на обеспечение связи Нагорного Карабаха с Республикой Армения, согласно тому же документу, подписанному в том числе президентом Азербайджана, должен находиться под контролем российских миротворцев, при этом, Лачинский коридор - это не только дорога, но и территория шириной 5 километров, и он незаконно заблокирован Азербайджаном>, - добавил премьер.

Коснувшись предпоследней встречи с азербайджанским лидером в Брюсселе, Никол Пашинян отметил, что тогда в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля была достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга площадью 29 800 квадратных метров и 86 600 квадратных метров, а после Шарль Мишель выступил с соответствующим заявлением. Но, несмотря на то, что он уже в беседе с армянскими журналистами публично подтвердил этот факт, до сих пор президент Азербайджана публично не подтверждал эту договоренность. <Правда, и не отрицал. Это нюанс, который создает определенный недостаток доверия>, - подчеркнул он.

<У нас также есть договоренность о том, что между Баку и Степанакертом, который является столицей и главным городом Нагорного Карабаха, должен состояться диалог о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Этого диалога тоже до сих пор нет. Но мы должны последовательно работать. Никто не обещал, что достичь мира будет легко. Если бы это было легко, мир давно был бы установлен>, - сказал премьер РА.