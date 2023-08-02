Среда, 2 Августа 2023 11:07

АрмИнфо.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова вернуться к обсуждению вопроса о развертывании наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана, организация ждет ответа Еревана. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от усилий по содействию стабилизации ситуации в регионе и неоднократно подтверждали готовность выйти на конкретные решения, которые позволили бы с максимальной пользой для наших армянских друзей задействовать широкие возможности организации. По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана и готовы к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ, а также другими совместными мерами помощи нашему союзнику", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в Москве убеждены, что "принятие соответствующих решений окажет позитивное влияние на общерегиональную ситуацию". "Еще раз подчеркну: мы к такой конструктивной работе готовы", - отметил он.

Вместе с тем Агасандян выразил надежду, что в Ереване понимают, что западные страны пытаются оказывать политическое и экономическое давление на ближайших союзников России, включая Армению, для того, чтобы "нанести максимальный ущерб РФ и ее позициям на Южном Кавказе". "Ради достижения этой задачи они пытаются расшатать существующие механизмы региональной безопасности, в том числе опирающиеся на возможности ОДКБ. Надеемся, что в Ереване это хорошо понимают", - пояснил дипломат.

Он отметил, что ОДКБ, как и любая другая международная организация, "не волшебная палочка", по мановению которой решаются любые проблемы".