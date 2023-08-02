Arminfo.info



 Среда, 2 Августа 2023 00:09
Алина Оганесян

Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК

Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эгер.

Стороны обсудили гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора, неотложность снабжения продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.  Он подчеркнул важность надлежащего и непрерывного обеспечения деятельности МККК - единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах в сложившихся условиях, и назвал предосудительными попытки Азербайджана помешать гуманитарной деятельности МККК и попытки ее дискредитации. 

В этом контексте министр Мирзоян коснулся похищения пограничной службой Азербайджана Вагифа Хачатряна, который 29 июля в сопровождении МККК направлялся из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения. <Это вероломный и неприемлемый поступок, идущий в разрез с нормами международного гуманитарного права, и направленный на этническую чистку народа Нагорного Карабаха>, - сказал он.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МКККГлава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК
Погранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина АрцахаПогранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина Арцаха
МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.
В Ереване стартовал Армянский молодёжный форумВ Ереване стартовал Армянский молодёжный форум
В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ  Нассим ТалебВ этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ  Нассим Талеб
Туркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициативТуркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициатив
Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном КарабахеДепутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
Депутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности АрменииДепутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности Армении
Главы ОО потребовали от премьер-министра РА срочного обращения в СБ ООН для решения проблемы АрцахаГлавы ОО потребовали от премьер-министра РА срочного обращения в СБ ООН для решения проблемы Арцаха
ЦИК Армении приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин ЕреванаЦИК Армении приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин Еревана
ЕСПЧ дал Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о похищенном Вагифе ХачатрянеЕСПЧ дал Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о похищенном Вагифе Хачатряне
Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе на этой неделе посетит регионСтарший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе на этой неделе посетит регион
Эдмон Марукян: Азербайджан нарушает все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета ЕвропыЭдмон Марукян: Азербайджан нарушает все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Следком Армении сообщает о хищении госсредств автоимпортерамиСледком Армении сообщает о хищении госсредств автоимпортерами
Экс-министр обороны РА: причиной неудач армянской армии стало недостаточное вооружение для ведения современной войныЭкс-министр обороны РА: причиной неудач армянской армии стало недостаточное вооружение для ведения современной войны
Адвокат: Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страныАдвокат: Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страны
Дело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный судДело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
Экс-министр обороны РА принимает участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в АрцахеЭкс-министр обороны РА принимает участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе
Глава USAID призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридоруГлава USAID призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридору
Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного КарабахаГосдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
Надеюсь, что ереванец подтвердит свой Надеюсь, что ереванец подтвердит свой "мандат доверия", предоставленный нашей политической команде в 2018 году - Пашинян
Макунц рассказала Пеллоуну о гумкатастрофе в Нагорном Карабахе и похищении Азербайджаном Вагифа ХачатрянаМакунц рассказала Пеллоуну о гумкатастрофе в Нагорном Карабахе и похищении Азербайджаном Вагифа Хачатряна
Три шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг FIDEТри шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг FIDE
США продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - ГосдепСША продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - Госдеп
Хватит болтать и давать пустые обещания.  Остановите террориста практическими шагами - заявлениеХватит болтать и давать пустые обещания.  Остановите террориста практическими шагами - заявление
В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СКВ уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачиНа двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридораСпикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного КарабахаАзербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридораПашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа АрцахаСНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистовПравительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваАрмения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном КарабахеЛевон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД ТурцииБаку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналуРабота <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МКККТатоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООНАкции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделюСбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НСПохищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадкиСтоличная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений АзербайджанаЭдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
В Ереване состоялся форум Союза армян УкраиныВ Ереване состоялся форум Союза армян Украины
Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических силВыборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента АрцахаБывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частнымТигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплексВ Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
Адвокат отца и сына Смбатянов: Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МКККВ Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя АрцахаПеред зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан КостанянБаку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сынаСуд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутамБлинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцидаПрезидент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефомОппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭПремьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного КарабахаГосдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо братьСоюз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения