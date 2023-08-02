Среда, 2 Августа 2023 00:09

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эгер.

Стороны обсудили гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора, неотложность снабжения продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости. Он подчеркнул важность надлежащего и непрерывного обеспечения деятельности МККК - единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах в сложившихся условиях, и назвал предосудительными попытки Азербайджана помешать гуманитарной деятельности МККК и попытки ее дискредитации.

В этом контексте министр Мирзоян коснулся похищения пограничной службой Азербайджана Вагифа Хачатряна, который 29 июля в сопровождении МККК направлялся из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения. <Это вероломный и неприемлемый поступок, идущий в разрез с нормами международного гуманитарного права, и направленный на этническую чистку народа Нагорного Карабаха>, - сказал он.