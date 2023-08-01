Вторник, 1 Августа 2023 18:52

АрмИнфо. В Армении вновь пройдут <Дни науки и бизнеса>. Специальным гостем мероприятия станет известный американский ученый, писатель и философ ливанского происхождения Нассим Николас Талеб. Об этом в ходе пресс­конференции 1 августа заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Целью мероприятия является содействие развитию взаимодействия бизнеса и науки, укреплению их связи, выявление возможностей коммерциализации науки, стимулирование международного сотрудничеств во благо дальнейшего прогресса экономики Армении.

<В Армении работает свыше 4 тыс. ученых, и мы ставим перед собой цель внедрить результаты их труда в нашу повседневную жизнь, в производственный сектор и сферу услуг, сделать доступным для общественности. Надо дойти до уровня, когда молодежь начнет больше интересоваться наукой, а занятие наукой станет привлекательным и выгодным>, - сказал министр.

Однако, согласно проводимым опросам, порядка 87% респондентов в нашей стране хотят заниматься бизнесом. При этом, по его словам, на сегодняшний очень незначительное число представителей бизнеса внедряют в свою деятельность научные решения, инновации. Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, он отметил, что это в большинстве случаев связано с тем, что армяне желают быть владельцами небольшого бизнеса, чем собственником крупной компании. <И этот переход требует психологических усилий. Многие чувствуют себя в комфортной зоне и не пытаются выходить. Но в случае нашей экономики позволить себе подобное является роскошью>, - сказал министр. Он отметил, что действия ведомства направлены, в том числе на то, чтобы бизнес не удовлетворялся тем, что имеет, а внедрял в свои процессы инновации, научную мысль, развивал международное сотрудничество.

Сегодня инновации больше всего применяют в своей работе компании ИТ- сектора, тогда как в других отраслях ситуация продолжает желать лучшего.

В этой связи Керобян указал на текстильную промышленность, где сегодня в рамках стратегии совершается попытка осуществить переход от страны, продающей рабочую силу в страну, реализующую готовый товар с собственным дизайном, брендингом, что должно осуществляться посредством внедрения инновационных решений.

Отметим, что в пресс-конференции в онлайн формате участие принял и Нассим Николас Талеб. Он отметил, что необычайно рад возможности приехать в Армению и с нетерпеньем ждет встречи, но не только из-за того, что его детство в Бейруте было тесно связано с армянами, но и потому что Армения для писателя составляет большую духовную и культурную ценность.

<Дни науки и бизнеса> пройдут в Армении 1-2 декабря 2023 года в Ереванском национальном академическом театре имени Габриэля Сундукяна. Мероприятие организовано по инициативе министра экономики РА Ваана Керобяна с целью объединить ученых, исследователей, бизнесменов и инвесторов из Армении и всего мира.

Отметим, что главный спикер мероприятия Нассим Николас Талеб - является автором бестселлеров <Черный лебедь> и <Антихрупкость>. Талеб широко известен как блестящий и нестандартный мыслитель, бросающий вызов общепринятому мнению и побуждающий людей мыслить нестандартно.

Напомним, что мероприятие <Дни науки и бизнеса> впервые состоялось в 2022 году. В мероприятии приняли участие более 1000 участников, в числе которых главный гость и спикер, лауреат Нобелевской премии Ардем Патапутян, известный астрофизик Гарик Исраелян, профессор Нью- Йоркского университета Георгий Дерлугян и другие.