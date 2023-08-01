Вторник, 1 Августа 2023 18:37

АрмИнфо.Туркменистан выдвинет ряд важных инициатив на очередной, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнёт работу 12 сентября 2023 года в Нью-Йорке. О подготовке Приоритетных позиций Туркменистана на сессии Генассамблеи ООН отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров, глава МИД Рашид Мередов.

В нынешнем году туркменской стороной предусматривается выдвинуть инициативу по разработке Стратегии Глобальной Безопасности. Наряду с этим будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести её первую встречу в 2024 году в Ашхабаде.

Ещё одно предложение нашей страны касается создания Программы по борьбе с терроризмом для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

На 78-й сессии ГА ООН также будет озвучена инициатива Туркменистана о проведении в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной продовольственной программой, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.

Кроме того, будет предложено организовать в Туркменистане в декабре 2024 года международную конференцию Группы друзей нейтралитета, образованной по инициативе нашей страны на базе ООН, а также приступить к изучению возможностей создания в Ашхабаде Института Нейтралитета и Безопасности.

По случаю объявления 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта Туркменистан выдвинет инициативу о проведении в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Конференции высокого уровня в рамках Ашхабадского процесса.

Неотъемлемой составляющей партнёрства нашей страны с ООН и её специализированными учреждениями выступает сфера экологии. В данном направлении Туркменистан продолжит работу по реализации своей инициативы по созданию Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. В качестве вклада в усилия в рамках Глобального метанового обязательства туркменская сторона предлагает под эгидой ООН разработать всеобщую стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.

Вместе с тем Туркменистаном будут озвучены предложения по созданию «Каспийской экологической инициативы» и Совета ООН по вопросам использования водных ресурсов в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

В связи с 75-летием принятия Всеобщей декларации прав человека и 30-летием Венской декларации и Программы действий Туркменистан планирует провести соответствующие мероприятия совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Наша страна также предложит организовать в 2024 году региональную конференцию по ликвидации безгражданства.

В числе других инициатив, которые будут озвучены на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, – проведение в Туркменистане учредительной встречи Диалога молодёжи Центральной Азии, а также организация в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию Махтумкули Фраги. Наряду с этим будет предложено принять резолюцию «Всемирный день тюркских языков».

Как отмечалось, в случае одобрения главой государства, Приоритетные позиции Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций будут направлены в Секретариат ООН, распространены по дипломатическим каналам в странах-членах Сообщества Наций, а также освещены в национальных и международных средствах массовой информации.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан принимает активное участие в выработке сбалансированных решений ключевых вопросов региональной и глобальной повестки дня, касающихся упрочения мира, безопасности и стабильности, достижения Целей устойчивого развития. Глава государства поручил принять меры по доведению до мировой общественности Приоритетных позиций нашей страны, продвижению и практической реализации её международных инициатив.