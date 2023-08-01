Вторник, 1 Августа 2023 18:31

АрмИнфо.Следственный орган вновь отклонил ходатайство адвоката зампреда Республиканской парти Армении Армена Ашотяна - Тиграна Атанесяна. Это, как считает адвокат, еще раз доказывает, что Армен Ашотян является политическим заключенным и преследуется по прямому указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

<Еще в декабре 2022 года потребовал от следователя провести очную ставку Армена Ашотяна с лицами, давшими против него показания. Следователь отклонил ходатайство, обосновав это тем, что ему решать, когда проводить следственные мероприятия.

Несколько дней назад я вновь ходатайствовал провести эти очные ставки, в том числе и с теми лицами, на которых, по мнению следователя и коррупционных судов, Армен оказывал влияние и тем самым нарушал условия ране избранной меры пресечения.

Сегодня я получил письмо от следователя с решением об отказе в рассмотрении моего ходатайства, поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>. И ни слова о том, что в ходатайстве появилось новое обстоятельство? Провести очную ставку с людьми, на которых Армен Ашотян якобы повлиял, к тому же - незаконно. Именно на этом основании Ашотян и был арестован>, - написал Атанесян в соцсетях.

По словам адвоката, из письма следователя следует одно - в уголовном производстве нет никаких показаний против Армена Ашотяна, и, вообще, нет никаких доказательств, подтверждающих обвинение.

Напомним, Ашотян находится под арестом с 16 июня по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.