Вторник, 1 Августа 2023 18:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15 на улице Маргаряна, 182, 184, 190 на улице Башинджагяна,

11:00-16:00 жилые дома 4, 6, 6а, 8, 8а на улице Арцаха;

11:00-17:00 подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин и квартал ‘Чаренц”; села Хоронк, Атарбекян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Армаш и Авшар;

11:30-13:30 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

14:00-16:00 частично квартал “Ванатур”, частично квартал “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО ‘Гракнат”, “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Лорийской области:

10:00-16:00 частично села Аревацаг, Цатер и Дзорагет;

17:00-17:40 улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, кварталы “Баграмян”, ‘Санаин”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди; села Сараарт, Акнер, Ахпат, Цахкашат, Санаин;

в Сюникской области:

09:00-12:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 село Сарнакунк;

11:00-16:00 село Салвард;

13:00-14:00 село Спандарян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 6 на улице Е. Тадевосяна, жилой дом 5 на улице Манташяна, 39 на пр. Багартуняца, частные дома 10, 11 на улице Верин Шенгавит, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18Б, 18А, 18, 20 на улице Сисакян, жилые дома 44, 50, 52, 58, 54, 60, 62 на улице Оганова;

11:00-16:00 жилые дома 1, 1 на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 32/11, 30/4 и частные дома 8/19-32/12 на улице Улнеци, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице, 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, частный дом 16 на улице Врацакан, улицы Сари Тага 13-28, жилой дом 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 6 на улице Е. Тадевосяна, жилой дом 5 на улице Манташяна, жилой дом 39 на пр. Багратуняца, частные дома 10, 11 на улице Верин Шенгавит, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 18, 18А, 18Б, 20 на улице Сисакян, абоненты-жильцы жилых домов 54, 62, 52, 58, 44, 50, 60 на улице Оганова;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Аревшат;

10:00-13:00 частично села Армаш и Ланджанист;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор; улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк; станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Лидиан Армения” в селе Сараван;

11:00-13:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10:30-16:30 жилые дома 209-216, 239-240, 202, жилые дома 2-50, 104-115, 201-265, 134-208, 230, 231, 254-259 в кв. “Микрошрджан”, здание школа NN10, 11, ясли-детский сад N12, благотворительная общественная организация “Аракелутюн Айастан”, суд, центр занятости молодежи “ЕМУК”, компания “Парос”, рестораны “Горман”, “Артак”, солнечная станция, станция компании “Виваселл-МТС”, пекарня М. Овакимяна, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-12:30 село Агавнадзор, газозаправочная станция “ВИВА Ман”, дом отдыха “Мармарик”, учебная база “Манкаваржакан” (“Педагогического”), дома отдыха ‘Алашкерт”, “Гюхакадемия”, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа, кварталы “Ездинер”, “Датавор”, “Мичак”, “Нор”, “Грасеняк”, ‘Акумб”, “Х-1”, “Сарнаран”, собственники ‘В. Петросян”, “С. Мирзоян”, “Г. Айрапетян”, “Манук Восканян”, “Д. Мартиросян”, ЗАО “Арколад”, ООО “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Зовуни”, ‘Каре Дар”, “Пробетон”, “Трансгаз”, “ЛСАГ”, “Универсал”, “Кар Анк”, “Магнолия Комфорт”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, садоводческая компания “Арагил”;

12:00-16:00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алхалиа”, “Алреями Фарм”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники “М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “А. Варданян”, “Г. Багдасарян”, ‘Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Гаргар, Гюлагарак, Амракиц и Лернапат;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Пухрут.