Вторник, 1 Августа 2023 17:41

АрмИнфо.Руководители двух общественных организаций Армении потребовали от премьер-министра РА Никола Пашиняна срочного обращения в Совет безопасности ООН для решения проблем, связанных с Нагорным Карабахом.

В письме на имя главы правительства руководители общественных организаций <Возвращение в Дизак> Маргарита Карамян и <Во имя Гадрута> Левон Айриян отметили, что официальный Ереван обязан использовать последнюю возможность и предотвратить резню соотечественников в Арцахе. <Вы, несомненно, осведомлены о том, в каком положении находится сегодня Республика Арцах в результате продолжающейся более 7 месяцев блокады. Согласно Конституции Республики Армения, Республика Армения обязана быть гарантом безопасности народа Республики Арцах. К сожалению, в нарушение Конституции и Декларации о независимости Республики Армения, не имея полномочий, Вы передали функции гаранта, всех прав народа Арцаха другим странам и продолжаете служить интересам зарубежных стран, поставив под угрозу геноцида 120 тысяч наших и ваших соотечественников. Вы неоднократно в своих выступлениях, на заседаниях правительства заявляли, что Азербайджан готовит геноцид в Республике Арцах. Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина также более 8 раз бил тревогу по этому поводу. Сегодня, моря голодом людей в Арцахе, официальный Баку вынуждает всех нас отказаться от своих прав и государственности. И во всем этом есть и вина властей РА, которые отказываются защищать часть своих граждан, имеющих паспорт гражданина РА>, - отметили главы общественных организаций.

Они подчеркнули, что премьер-министр РА еще может спасти их родственников от геноцида, обратившись в Совет Безопасности ООН и поставить на повестку вопрос о ситуации в Республике Арцах. <Вы, как Премьер-министр Республики Армения, обязаны потребовать ввода миротворческих войск ООН в Республику Арцах, так как российские миротворцы не выполняют своих обязанностей. Российская Федерация в очередной раз доказала, что вошла в Арцах с преступным сговором с Азербайджаном по опустошению Республики Арцах от армян и его передаче Баку, как это произошло в 1988-91 гг., когда при участии советских войск были опустошены от армян ряд армянонаселенных городов и районов>, - отмечается в письме.

Его авторы заявили также , что в противном случае обратятся к другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ - Франции и США с призывом проявить инициативу по внесению вопроса в повестку Совета Безопасности ООН, так как правительство РА не защищает интересы и безопасность своих граждан, подчиняя их интересам иностранных государств