Вторник, 1 Августа 2023 17:34

АрмИнфо. Вот уже 7 дней Азербайджан, нарушая все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, незаконно блокирует доставку около 400 тонн гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Уже 233-й день! Азербайджан блокирует Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и всем

миром, обрекая их на жестокий голод и потери>, - отметил он.

Напомним, что 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал на последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.

Арцах находится в блокаде с декабря 2022 года