Вторник, 1 Августа 2023 13:55

АрмИнфо. В рамках уголовного дела в отношении автоимпортеров в государственный бюджет восстановлено около 3,5 млрд драмов, - в результате преступной деятельности искусственно дебетированных НДС.

Следственный комитет РА сообщает, что продолжается предварительное следствие по по делу о злоупотреблениях, совершенных в результате деятельности компаний ОО <Автоимпортеры>, <Союз автоимпортеров> и <Автоимпортеры-4>.

По данным, полученным в ходе расследования, установлено, что Т.О., являясь должностным лицом и фактическим руководителем и владельцем вышеуказанных компаний, получивших государственную регистрацию, с целью хищения государственных денежных средств в крупных размерах, достиг договоренности со многими физическими лицами, занимающимися импортом автомобилей, по вопросу импорта автомобилей и экспорта их в страны ЕАЭС, при условии, что 50% от возмещаемого НДС будет передано ему, а остальные 50% - физическим лицам.

В рамках соглашения на основании доверенностей, выданных физическим лицам, в течение 2020-2023 гг. из разных стран на имя указанных компаний было ввезено около 8 447 автомобилей, часть из которых была экспортирована в страны-члены ЕАЭС, а в договорах купли-продажи по ним фактически были искажены данные о реальном бенефициаре и о цене их реализации. В результате, из-за указания меньшей стоимости приобретения в расчетных документах, налоговые потери составили 5 млрд. 700 млн., а в отчетах по НДС сформированы дебетовые суммы на 3 млрд 868 млн драмов.

Для получения этих средств за 02.04.2021-16.11.2022 в упрощенном порядке в КГД было подано около 12 заявлений (до 40 миллионов в каждом случае), на основании которых за 12.04.2021-17.11.2022 на банковские счета компаний переведено 406 596 400 драмов РА.

В данных условиях как отчеты по налогу на прибыль, так и отчеты по НДС указанных компаний отражали недостоверные данные, поскольку в результате расследования было установлено, что компании, осуществляя указанные выше сделки, фактически не осуществляли хозяйственную деятельность, а имели целью хищение средств от государства под видом хозяйственной деятельности разбой. Таким образом, соответствующие данные, указанные в вышеуказанной налоговой отчетности, не отражают данные о реальном обороте компаний и подлежат обнулению как в части сумм НДС к вычету, так и в части налоговых убытков, указанных в отчете по налогу на прибыль.

Отмечается, что на текущем этапе расследования из 406 596 400 драмов, похищенных Т.О. путем мошенничества, взыскано 30 млн драмов. В настоящее время предпринимаются активные шаги для восстановления остальной части ущерба.

Следком призывает граждан, <бенефициаров> данной схемы, продемонстрировать законопослушное поведение, добровольно явиться в СК и вернуть в государственный бюджет РА долю, полученную ими от похищенных путем мошенничества денег. Расследование продолжается.