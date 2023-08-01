Вторник, 1 Августа 2023 13:46

АрмИнфо. В период с 21 по 29 октября 2020 года, то есть, в самый разгар войны в Арцахе, тогдашний министр обороны РА Давид Тоноян находился в Мегри. Об этом он сообщил 1 августа на заседании комиссии по расследованию обстоятельств войны в Арцахе.

По словам Тонояна, основной причиной его отъезда в Мегри стала напряженная ситуация, сложившаяся на государственной границе с Азербайджаном, где в результате военных действий имелось довольно значительное количество погибших как среди военнослужащих, так и среди резервистов. <Были ранены глава общины Мегри и командир Мегринского полка, но именно тогда началось формирование особого командования южным районом, которым руководил ставший недавно генералом Армен Гезалян>, - отметил экс-министр, добавив, что его присутствие в Мегри оказало серьезное воздействие как на население, так и на подразделения ВС. Им удалось успешно выполнить боевые задачи на передовой, уничтожая и нейтрализуя войска противника. <Я сам своими глазами видел, как подвергаются обстрелам позиции российских пограничных войск, я сам снимал это. Произошло это то ли в период с 25 по 27 октября, то ли с 23 по 25 октября>, - отметил экс-министр, добавив, что именно тогда установилось очень тесное сотрудничество с российскими пограничниками. Тоноян в очередной раз подтвердил, что начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гапарян уже на четвертый день войны на заседании Совета безопасности РА предлагал остановить боевые действия. <Я точно помню, что подобный разговор был на заседании Совбеза. Тем более, что первый доклад об этом получил я", - сказал Тоноян, добавив, что был обязан представить премьеру и Совбезу этот подход, который был обусловлен вовлечением в военные действия третьей стороны - Турции. <Мы не рассчитали, что турецкие ВС будут находиться в 25 км от арцахского театра боевых действий и осуществлять полеты>, - отметил Тоноян.

Отвечая на вопрос о причинах неудач армянской армии, экс-министр указал на недостаточное вооружение для ведения современной войны. Неудовлетворительным был и уровень работы с резервистами. Идея возможности ведения тотальной войны, в том числе, на большой глубине оказалась нереалистичной, и по этой причине данный подход был пересмотрен в сторону внедрения идеи активного резерва.