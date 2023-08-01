Вторник, 1 Августа 2023 13:43

АрмИнфо. Генерал Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страны. С подобным заявлением выступил адвокат Григория Хачатурова Мигран Погосян в ходе пресс-конференции 1 августа.

При этом он подчеркнул, что все решения о продлении срока ареста Хачатурова принимаются с многочисленными нарушениями закона.

По оценкам защиты, лично Николу Пашиняну нужно, чтобы Хачатуров остался под арестом, потому что премьер воспринимает последнего как препятствующий фактор в контексте подписания документов, имеющих государственное значение или в плане озвучивания заявлений от имени Республики Армении.

Погосян также заметил, что срок давности по делу генерала истекает в ноябре этого года, а заседания начнутся только с 6 сентября с периодичностью раз в две недели. При этом, уголовное дело состоит из 60 томов, обвинения выдвинуты 14 лицам, а свидетелями выступают 73 человека. А только по части Григория Хачатурова дело, по которому проходит 6 обвиняемых и 9 свидетелей, состоит из 24 томов.

<То есть вовремя этих заседаний невозможно ожидать объективных решений до ноября с.г.>, - сказала сторона защиты, отметив, что суд

за столь короткое время не успеет рассмотреть подобный объем материалов.

Адвокат подчеркнул, что даже если в обвинении, выдвинутом Григорию Хачатурову одно слово окажется правдой, даже если Министерство обороны действительно незаконно приобрело недвижимость, то это в любом случае не имеет ничего общего с отмыванием денег. Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Хачатуров проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания, расположенные в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову. Последний обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах с использованием должностного положения.