Вторник, 1 Августа 2023 13:42

АрмИнфоНадзирающий прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении дочери бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна - Юлии Гаспарян и передал его в Антикоррупционный суд.

В Генпрокуратуре Армении напомнили, что 30-го ноября 2022 года прокурор принял решение об инициировании уголовного преследования в отношении дочери В.Г. по статье УК о соучастии в присвоении или растрате.

Так, в рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного производства были получены данные о том, что дочь экс-начальника полиции Армении В.Г. в 2012-2018 гг. содействовала командующему войск полиции Л.Е., который, использовав служебное положение, в 2015-2018 гг. расхитил доверенное ему имущество в крупных размерах.

В частности, В.Г., занимавший в 2011-2018 гг. пост начальника полиции, 7 марта 2015 года назначил свою дочь на должность старшего офицера оперативного отдела штаба войск полиции. Затем Л.Е. 16 марта 2018 года назначил ее начальником отделения по работам с личным составом войск полиции. Ей по приказу В.Г. было присвоено звание подполковника полиции, после чего она была переназначена на должность старшего офицера оперативного отдела штаба войск полиции, а 10 мая 2018 года на основании ее докладной была освобождена от службы в полиции.

В период после назначения и вплоть до окончания работы в этой должности, она вообще не являлась на службу и не выполняла служебные обязанности.

Л.Е., зная о том, что она с 7 марта 2015 года по 10 мая 2018 года не исполняла свои обязанности по неуважительной причине и не являлась в установленном порядке на службу, не только не принял превентивные меры, но и в указанный период каждый месяц утверждал ежемесячные финансовые заявки войск полиции и направляемые в Минфин финансовые ведомости, в которых были включены данные дочери В.Г. В результате в указанный период ей в качестве зарплаты, премий и отпускных фактически было выплачено 8 млн. 838 тысяч драмов, которые она обналичила, не выполняя своих служебных обязанностей и не являясь на работу.

Напомним, что в начале декабря 2022 года надзирающий за уголовным делом прокурор Армен Мурадян сообщил Радио Азатутюн, что хотя дочь бывшего начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна предъявленное ей обвинение не признает, однако она возместила нанесенный государству ущерб.