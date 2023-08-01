Вторник, 1 Августа 2023 13:04

АрмИнфо. Находящийся под арестом бывший министр обороны РА Давид Тоноян принимает участие в работе комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе.

Выступая 1 августа на заседании комиссии, Тоноян указал на поспешность своего заявления о необходимости публичного выступления, что было обусловлено выступлениями в комиссии премьер-министра РА Никола Пашиняна, после которых у бывшего министра обороны возникло много вопросов. Было также выступление бывшего начальника генерального штаба. Кроме того, как заметил Тоноян, срок работы комиссии истекает 14 августа, и он хотел бы успеть к этому сроку ответить на все поднятые вопросы. Экс- министр публично обратился к оппозиции принять участие в обсуждениях, пусть и в закрытом режиме, чтобы предотвратить всевозможные кривотолки. <В противном случае, прошу представителей оппозиции не делать заявлений, касающихся меня лично>, - сказал экс-глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопросы депутатов, Тоноян отметил, что в самый разгар боевых действий по поручению премьер-министра находился в Мегри. Он сообщил, что информация о возможностях агрессии со стороны Азербайджана поступала в оборонное ведомство страны, которая обобщалась, но о конкретном дне начала боевых действий никаких данных не было.

Говоря о подготовленности ВС Армении, экс- министр отметил, что имелась программа переоснащения армии, которая предусматривала пополнение новыми видами ракетных и артиллерийских систем, а также боевой авиацией и беспилотными летательными аппаратами. В целом, как подчеркнул Тоноян, боеготовность армянских вооруженных сил перед началом боевых действий была на высоком уровне. <Армия была готова противостоять силе, превосходящей ее в 2-3 раза", - отметил экс­министр, добавив, что этому способствовали подготовка, география и оборонительные рубежи. При этом министр отметил, что он не говорит о том, каким было на самом деле соотношение сил с Азербайджаном. Напомним, что суд разрешил находящемуся под арестом Тонояну 1-2 августа принять участие в работе комиссии, в которой уже дважды выступил премьер-министр РА Никол Пашинян, до этого в комиссию были приглашены экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба ВС - Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица.

Экс-министр обороны РА обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн. Они свою вину не признают.