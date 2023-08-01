Вторник, 1 Августа 2023 13:03

АрмИнфо. Глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр присоединилась к призыву госсекретаря Энтони Блинкена о необходимости обеспечения свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор.

Накануне сообщалось, чт Энтони Дж. Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также подчеркнул настоятельную необходимость свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор. Госсекретарь указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли поступать жителям Нагорного Карабаха, а также сохранения сторонами позитивного настроя на мирных переговорах.

<Отсутствие продовольственной безопасности и нехватка медикаментов в Нагорном Карабахе вызывают большую тревогу. Лачинский коридор имеет ключевое значение для поставки жизненно необходимых товаров населению Нагорного Карабаха", - написала она в Twitter.

Саманта Пауэр также призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридору.