Вторник, 1 Августа 2023 11:17

АрмИнфо.Соединенным Штатам известно об <аресте Вагифа Хачатряна на пропускном пункте в Лачинском коридоре, который в сопровождении международной гуманитарной организации переправлялся в Армению для лечения>, говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки>.

В Госдепе добавили, что в целом <Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что Азербайджан продолжает закрывать Лачинский коридор для коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств>.

Согласно внешнеполитическому ведомству США, прекращение гуманитарного передвижения еще больше ухудшает гуманитарную ситуацию и подрывает усилия по укреплению доверия к мирному процессу.

<Свободное движение коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор должно быть немедленно восстановлено. Мы последовательно заявляем, что мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха. Мы приветствуем диалог, который продвигается с этой целью>, - говорится комментарии ведомства.