Вторник, 1 Августа 2023 11:13

АрмИнфо. Три шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), представившего 100 лучших шахматистов мира по положению на август текущего года.

Согласно рейтингу, нынешний лидер армянской сборной Габриэл Саркисян находится на 47-ой строчке рейтинга, в его активе 2692 балла. Айк

Мартиросян оказался на 54-ом месте с 2683 баллами, а Айк Мелкумян - на 94-ом месте, на его счету 2650 быллов.

Бывший лидер сборной Армении Левон Аронян, выступающий за сборную США, расположился на 14-ом месте рейтинга с 2742 баллами. Еще один армянин Самуэл Севян, также представляющий США, находится на 39-ом месте (2698 быллов).

По-прежнему рейтинг возглавляет норвежец Магнус Карлсен, в его активе 2835 баллов, на втором месте расположился американец Хикару Накамура (2787 баллов), на третьем месте - также представитель США Фабиано Каруана (2782 балла).