Понедельник, 31 Июля 2023 21:43

АрмИнфо. Азербайджан каждым своим шагом демонстрирует, почему с ним невозможно сосуществовать. Об этом говорится в заявлении Фронта безопасности и развития Арцаха.

<Кто-нибудь еще верит в <мирную повестку> Пашиняна? Кто-нибудь еще сомневается в пагубности <интеграции> с Азербайджаном? Есть ли кто-нибудь, кто до сих пор доверяет процессу <прямых переговоров> без международных гарантий? Кто-нибудь сомневается в авантюрности запуска дороги Агдам-Степанакерт?>, - задают вопросы авторы заявления.

Согласно документу, Азербайджан каждым своим шагом демонстрирует, почему с ним невозможно сосуществовать. <Гражданин Республики Арцах, направляющийся в Ереван на операцию на сердце, похищен прямо из машины МККК. Азербайджан блокирует въезд гуманитарного конвоя, отправленного из Армении в Арцах, находящийся под угрозой голодной смерти, на глазах у миссии наблюдателей ЕС при молчаливом присутствии российских миротворцев. ООН, ЕС, ОБСЕ, Международный Суд, ЕСПЧ, МККК, Российские миротворческие силы, как долго вы будете терпеть нарушение вашей власти террористическим алиевским режимом, или вы согласились с мыслью, что 120 000 человек могут быть их этнической принадлежностью? Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами>, - говорится в заявлении.