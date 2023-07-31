|Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами - заявление
|В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
|На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
|Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
|В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
|Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
|Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
|Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
|Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
|Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
|Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
|Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
|Академгородок может быть возведен в 17 квартале Еревана
|Телеведущие авторитетной швейцарской передачи: В западных СМИ никто не говорит об Арцахе
|Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»
|В посольстве России в Армении выступили с разъяснениями в связи с ситуацией вокруг рейса Ереван-Вена авиакомпании "WizzAir"
|Замглавы МИД РА: Грузовики с гумгрузом в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании Кашатагского коридора
|Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> представят в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генпрокуратура сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром
|Роберт Гукасян: Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире
|Обсуждены вопросы налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между Туркменистаном и Арменией
|Cпикер парламента Арцаха подает в отставку
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха
|Делегация аккредитованных в Армении послов направляется в Корнидзор
|Эксперт: Когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство"?
|Сурен Папикян: В ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих ВС РА
|Постпред Армении обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на стремительно обостряющийся гумкризис в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS-сигналов гражданской авиации
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АрмИнфо. Азербайджан каждым своим шагом демонстрирует, почему с ним невозможно сосуществовать. Об этом говорится в заявлении Фронта безопасности и развития Арцаха.
<Кто-нибудь еще верит в <мирную повестку> Пашиняна? Кто-нибудь еще сомневается в пагубности <интеграции> с Азербайджаном? Есть ли кто-нибудь, кто до сих пор доверяет процессу <прямых переговоров> без международных гарантий? Кто-нибудь сомневается в авантюрности запуска дороги Агдам-Степанакерт?>, - задают вопросы авторы заявления.
Согласно документу, Азербайджан каждым своим шагом демонстрирует, почему с ним невозможно сосуществовать. <Гражданин Республики Арцах, направляющийся в Ереван на операцию на сердце, похищен прямо из машины МККК. Азербайджан блокирует въезд гуманитарного конвоя, отправленного из Армении в Арцах, находящийся под угрозой голодной смерти, на глазах у миссии наблюдателей ЕС при молчаливом присутствии российских миротворцев. ООН, ЕС, ОБСЕ, Международный Суд, ЕСПЧ, МККК, Российские миротворческие силы, как долго вы будете терпеть нарушение вашей власти террористическим алиевским режимом, или вы согласились с мыслью, что 120 000 человек могут быть их этнической принадлежностью? Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами>, - говорится в заявлении.
|Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами - заявление
|В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
|На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
|Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
|В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
|Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
|Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
|Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
|Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
|Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
|Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
|Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
|Академгородок может быть возведен в 17 квартале Еревана
|Телеведущие авторитетной швейцарской передачи: В западных СМИ никто не говорит об Арцахе
|Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»
|В посольстве России в Армении выступили с разъяснениями в связи с ситуацией вокруг рейса Ереван-Вена авиакомпании "WizzAir"
|Замглавы МИД РА: Грузовики с гумгрузом в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании Кашатагского коридора
|Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> представят в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генпрокуратура сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром
|Роберт Гукасян: Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире
|Обсуждены вопросы налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между Туркменистаном и Арменией
|Cпикер парламента Арцаха подает в отставку
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха
|Делегация аккредитованных в Армении послов направляется в Корнидзор
|Эксперт: Когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство"?
|Сурен Папикян: В ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих ВС РА
|Постпред Армении обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на стремительно обостряющийся гумкризис в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS-сигналов гражданской авиации
|Заместитель постпреда Арцаха в Армении: С начала блокады Арцаха в Республику было поставлено 1 296 тонн гуманитарной помощи
|Экс-глава Минюста Армении: Интеграция подразумевает не только раздачу сахара, фасоли и муки, а бесплатный сыр сами знаете, где бывает!
|Нидерланды, Испания и США призвали разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|Пашинян с однопартийцами обсудил предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана
|Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям
|Читать больше
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