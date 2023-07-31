Понедельник, 31 Июля 2023 21:42

АрмИнфо.В уголовном деле по факту убийства военнослужащего Мурада Григоряна обвинение также предъявлено старшему по боевой позиции - командиру взвода. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, предварительное следствие по уголовному делу возбуждено 26 июля 2023 года. Согласно материалам дела, в ходе следственных действий был выявлен ряд иных важных фактов, связанных с происшествием.

28 июля на боевой позиции было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. Рядом с ним нашли закрепленный за военнослужащим пулемет. Позже СК сообщил, что по делу о гибели Григоряна арестован его сослуживец А.Х.

В ходе следственных мероприятий были получены фактические данные о том, что узнав об убийстве, старший по посту, командир взвода Т.С. предпринял шаги, препятствующие раскрытию преступления. В частности, Т.С. положил пулемет погибшего рядом с его телом. По его приказу, А. Х. сообщил сослуживцам, офицерам и правоохранителям, что якобы Григорян совершил самоубийство. В отношении командира взвода инициировано уголовное преследование, ему предъявлено обвинение. Решением суда Т.С. арестован.