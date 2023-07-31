Понедельник, 31 Июля 2023 21:40

АрмИнфо.До введения единой билетной системы на двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи. Вместо прежнего устройства, принимающего 100 драм, новое оборудование принимает монеты в 50, 100, 200 и 500 драм и возвращает сдачу.

<Мы сделали новшество в автобусах, обслуживающих автобусами <MAN> маршруты № 35 и 74, чтобы пассажирам не приходилось отдавать деньги водителю. Это временное решение, пока мы не перейдем на единую систему продажи билетов>, - говорит директор ЗАО <Ереванский автобус> Ованес Манукян.

Изменение было сделано для того, чтобы не отдавать деньги за проезд водителю, не отвлекать его внимание. Для горожан это необычная, но важная новость. Также будут размещены плакаты с подсказками.