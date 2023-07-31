Понедельник, 31 Июля 2023 21:26

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян официально обратился к руководителям престижных международных парламентских структур, международным партнерам и главам парламентов разных стран, обратив внимание на сложную ситуацию, вызванную 8-месячным кризисом в Лачинском коридоре. Об этом говорится в сообщении НС на его странице в Facebook.

В письме представлены подробности о положении 120-тысячного армянского населения, которому угрожает реальная опасность уничтожения в результате блокады Нагорного Карабаха. В письме подчеркивается, что поставки природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах были прекращены, а с 15 июня Азербайджан полностью запретил даже гуманитарный въезд представителей Международного комитета Красного Креста в Нагорный Карабах. Поставки даже предметов первой необходимости были полностью остановлены. Касаясь предметов первой необходимости, было отмечено, что запасы зерна быстро расходуются, а из- за отсутствия топлива нет возможности испечь хлеб хотя бы в производственных объемах и доставить его в магазины.

Председатель НС РА обратил внимание на то, что 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах 360 тонн гуманитарного груза, однако власти Азербайджана не пропускают колонну из 19 грузовиков через Лачинский коридор в Степанакерт.

В письме описывается игнорирование Азербайджаном решения Международного суда ООН, предписавшего Азербайджану немедленно приостановить работу контрольно-пропускного пункта, установка которого ущемляет права проживающих в Нагорном Карабахе армян.

<Гуманитарная катастрофа, созданная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, показывает, что без дееспособного международного механизма ни один армянин в Нагорном Карабахе не выживет. Мы придаем большое значение целенаправленным и объективным оценкам и усилиям партнерских парламентов и международных организаций, направленным на достижение мира и стабильности в нашем регионе>, - говорится в письме.

Спикер НС РА называет последовательность шагов, в результате которых можно будет изменить ситуацию. <Желаемые цели могут быть достигнуты посредством следующих шагов, в отношении которых мы также ожидаем вашей активной поддержки: внедрение международных механизмов. Международные организации должны действовать быстро в рамках своих мандатных полномочий и существующих инструментов, которые предназначены для решения таких ситуаций. Международные гуманитарные организации, в частности агентства ООН, должны проводить мониторинговые миссии в коридоре и регионе, несмотря на препятствия. Чрезвычайно важно констатировать, что, согласно нашей позиции, вопрос о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха должен решаться в результате диалога, переговоров и обсуждений между Баку и Степанакертом. Но, учитывая несоизмеримость сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, считаем, что этот разговор должен проходить в рамках международных механизмов, на которых будет присутствовать международное сообщество. К сожалению, заинтересованность Армении в этом процессе Азербайджан воспринимает и интерпретирует как посягательство или стремление к территориальной целостности Азербайджана. Если Баку не выполнит юридически обязывающее решение Международного Суда ООН в разумный срок, мы ожидаем, что возглавляемый вами парламентский орган обратится в Европейскую Комиссию (правительство страны) с призывом применять соответствующие санкции против Азербайджана. Это непростые решения, требующие трудных решений и решимости, но они могут остановить продолжающуюся этническую чистку 120 000 гражданских лиц>, - подчеркнул спикер НС РА.

Он вновь констатировал, что в эти дни Ереван считает крайне необходимым открыть Лачинский коридор, чтобы колонна с гуманитарной

помощью могла добраться до Нагорного Карабаха. <Надеемся на ваши активные шаги в этом направлении>, - заключил председатель НС РА.