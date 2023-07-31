Понедельник, 31 Июля 2023 18:34

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу Euronews, в котором коснулся незаконной блокировки Азербайджаном Лачинского (Бердзорского) коридора, сообщает пресс-секретарь главы кабмина Назели Багдасарян в своем Фейсбуке.

По ее словам, Пашинян говорил о гуманитарном кризисе, возвращении пленных и удерживаемых людей, а также о необходимости диалога между Баку и Степанакертом в рамках международных механизмов.

<В ходе интервью Пашинян коснулся незаконной блокировке Лачинского коридора, отметив, что режим должен восстановиться, зафиксированный шестым пунктом заявления от 9 ноября 2020 года, должен быть восстановлен>, - отметила она.

Сообщается также, что напомнив о решениях Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, премьер-министр еще раз констатировал невыполнение Азербайджаном юридически обязывающих решений высшего международного суда.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах, который так и не был пропущен Азербайджаном. Уже шестой день гумпомощь (361т.) находится в приграничной зоне Корнидзора.