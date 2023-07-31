Понедельник, 31 Июля 2023 18:21

АрмИнфо В последние дни спецслужбы Азербайджана через социальные сети предприняли очередную информационную атаку против народа Республики Арцах. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности Республики Арцах.

Источник отмечает, что азербайджанская сторона от имени якобы армянских пользователей социальных сетей пытаются оказать психологическое давление и посеять панику среди населения лживыми тезисами и обещаниями относительно <гражданства>, <высокой зарплаты> и <защиты прав>.

В другой публикации азербайджанские пользователи поделились списком жителей Арцаха, якобы участвовавших в войне, с ложными обвинениями.

<Служба национальной безопасности Республики Арцах призывает не реагировать на подобные сообщения, не публиковать личные данные граждан Арцаха, не поддаваться ложным новостям, сохранять спокойствие и следить за официальными новостями. При обнаружении подозрительных сообщений немедленно обращайтесь в СНБ или звоните по телефонам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26>, - говорится в сообщении СНБ республики.