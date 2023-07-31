Понедельник, 31 Июля 2023 17:57

АрмИнфо.Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) присоединяются к своим коллегам из Союза журналистов Армении в осуждении кампании оскорблений и преследований, начатой сторонниками правительства в социальных сетях и в некоторых онлайн-СМИ в отношении журналистов, задавших нелицеприятные вопросы премьер-министру РА Николу Пашиняну после пресс- конференции последнего 25 июля. Об этом говорится на сайте Международной федерации журналистов.

<Мы призываем власти Армении публично осудить эти угрозы и привлечь виновных к ответственности и наказанию. В частности, журналистам Ани Геворкян и Рипсиме Джебеджян угрожали смертью и физической расправой. Союз журналистов Армении осудил организованные и преднамеренные нападки со стороны активистов, близких к правительству, и некоторых государственных чиновников. Генеральный секретарь Европейской

федерации журналистов Рикардо Гутьеррес призвал власти Армении публично осудить эти угрозы, выявить, привлечь к ответственности и наказать виновных, особенно если они являются официальными представителями органов государственной власти.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря Международной федерации журналистов Тим Доусон заявил, что травля в социальных сетях серьезно влияет на психическое здоровье журналистов и их способность выполнять свою работу. <Министры правительства Армении должны осудить эти нападения и работать над тем, чтобы журналисты могли свободно выполнять свою работу>, - подчеркнул один из руководителей Международной федерации журналистов Тим Доусон.