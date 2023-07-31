Понедельник, 31 Июля 2023 17:56

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Армении Нилакши Саха Синху.

В ходе встречи министр подчеркнул, что армяно-индийские дружественные отношения имеют многовековую историю, и в настоящее время в различных сферах двустороннее взаимодействие развивается быстрыми темпами. При этом, невзирая на это, Саносян подчеркнул, что потенциал развития более высокий. <В Армении очень высоко ценят динамику роста отношений с Индией. Как правительство РА, так и Министерство территориального управления готовы внести большой вклад, принять участие в этом процессе>, - сказал он.

Выразив благодарность за теплый прием, Посол придала важность развитию теплых армяно-индийских отношений и сотрудничества.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, стороны в ходе встречи коснулись также вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в ряде сфер, отметили необходимость участия индийских компаний в тендерах по реализации строительных проектов в Армении.