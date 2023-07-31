Понедельник, 31 Июля 2023 17:55

АрмИнфо. Сегодня, 31 июля первый президент РА Левон Тер-Петросян встретился с послом США в Армении Кристиной Куинн.

Как передает офис первого президента РА, в ходе беседы, продолжавшейся более часа, в основном были затронуты проблемы, связанные с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

На встрече присутствовали также руководитель отдела по политическим и экономическим вопросам посольства США Алисон Ханна, ответственная по политическим вопросам Дженнифер Хедда и директор офиса первого президента Армении Аветис Авакян.