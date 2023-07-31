Понедельник, 31 Июля 2023 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 28 на улице Манташяна, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11:30-13:15 частично село Аревашат;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15 на улице Маргаряна, 182, 184, 190 на улице Башинджагяна,

11:00-16:00 жилые дома 4, 6, 6а, 8, 8а на улице Арцаха;

11:00-17:00 подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин и квартал ‘Чаренц”; села Хоронк, Атарбекян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Армаш и Авшар;

11:30-13:30 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

14:00-16:00 частично квартал “Ванатур”, частично квартал “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО ‘Гракнат”, “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Лорийской области:

10:00-16:00 частично села Аревацаг, Цатер и Дзорагет;

17:00-17:40 улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, кварталы “Баграмян”, ‘Санаин”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди; села Сараарт, Акнер, Ахпат, Цахкашат, Санаин;

в Сюникской области:

09:00-12:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 село Сарнакунк;

11:00-16:00 село Салвард;

13:00-14:00 село Спандарян.