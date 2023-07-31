Понедельник, 31 Июля 2023 17:50

АрмИнфо. Сотрудники МВД Армении и Лорийского областного управления Следственного комитета РА выявили незаконный оборот наркотиков через социальную сеть с целью сбыта.

В частности, установлено, что 27-летний житель города Ванадзор, <ознакомившись с объявлением о работе по сокрытию наркотиков для скупщика наркотиков> на соответствующей странице канала в разных частях города Ванадзор. Ряд пакетов он не успел разместить в тайниках, так как был задержан в день совершения преступления. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 6 таких пакетов.

По другому делу установлено, что в марте с.г. 2 молодых людей незаконно приобрели марихуану у пользователя канала, зарегистрированного в социальной сети , делали закладки на разных улицах города, фотографировали и отправляли пользователю социальной сети "Telegram" . После этого заранее оговоренная сумма перечислялась на их банковский счет.

Ведется предварительное следствие по установлению источника приобретения наркотиков.