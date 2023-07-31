Понедельник, 31 Июля 2023 17:38

АрмИнфо. Представители ВС Азербайджана угрожали сотруднику Международного комитета Красного Креста (МККК) и дочери Вагифа Хачатряна, когда последние попытались воспрепятствовать его допросу в отдельном штабе.

Об этом сообщает Фонд <Татоян>, ссылаясь на итоги разговора главы Фонда, экс- Омбудсмена Армении Армана Татояна с дочерями 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого незаконно задержали представители азербайджанской погранслужбы - Верой и Ингой Хачатрянами.

По телефонной связи Инга Хачтарян рассказала, что на незаконно установленном азербайджанцами КПП не было медицинских сотрудников этой страны, которые должны были проверить состояние здоровья больного (Вагифа Хачатряна). По ее словам, были лица, представившиеся медицинскими работниками, которые задали всего 1-2 формальных вопроса 68-летнему гражданину, направлявшемуся в Армению для экстренной операции. Представители ВС Азербайджана сказали Вагифу Хачатряну пройти к так называемому <медперсоналу> Азербайджана. После чего потребовали перевести гражданина в другое место, в так называемый штаб для допроса.

<Когда представители МККК и дочь Инга потребовали разъяснений и попытались воспрепятствовать перемещению Хачатряна в этот штаб для допроса, а попросили организовать разговор на месте, азербайджанские вооруженные сотрудники пригрозили применить силу против дочери и одного из представителей МККК>, - говорится в сообщении Фонда. Когда дочь и представитель МККК попытались пройти к Вагифу Хачатряну, к ним вышли около 30 вооруженных азербайджанских офицера, открыто демонстрируя оружие. Затем вооруженный азербайджанский военнослужащий по имени Ахмед вытолкнул Вагифа Хачатряна на улицу и увез в неизвестном направлении без каких-либо объяснений. Сначала с ними выехал один из представителей МККК, которого через некоторое время азербайджанские военные заставили вернуться обратно, но уже без Хачатряна.

За все это время Вагифа Хачатряна не сопровождал ни один медицинский работник, ни один из его медицинских документов не были изучены, медицинская помощь не оказывалась. Весь процесс контролировался исключительно азербайджанскими вооруженными офицерами. Хотя транспортировка пациента на лечение в Армению была согласована с властями Азербайджана.

Напомним, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях.