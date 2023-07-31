Понедельник, 31 Июля 2023 16:13

АрмИнфо. Участники акции протеста перед зданием офиса ООН в Ереване передали письмо руководству офиса, но пока неизвестно, когда будет ответ. Об этом 31 июля время акции заявил активист Нарек Айвазян.

<Мы попросили их попытаться указать хотя бы приблизительный срок, когда будет ответ на наше письмо>, - отметил Айвазян.

Перед этим участники акции около 20 минут блокировали все входы и выходы офиса ООН. Айвазян также сообщил, что до сих пор их акции информирования, начинающиеся в 19:00, проходили на площади Свободы, но теперь они переносятся к зданию офиса ООН. <Мы выставили три требования: разблокирование Лачинского коридора, безопасность и неограниченное использование коридора. Мы также собираем очередную партию гуманитарной помощи, которую намерены доставить в Арцах через Лачинский коридор>, - сказал активист.