Понедельник, 31 Июля 2023 16:02

АрмИнфо.Несмотря на то, что инициатива "Айакве" перешагнула минимальный порог необходимой поддержки граждан, сбор подписей будет продолжен по ряду причин. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Аветик Чалабян.

В частности:

а) у многих граждан есть желание присоединиться к "Айакве" на данном этапе, они были заранее проинформированы о том, что сбор подписей продолжится до 19 августа. Мы хотели бы дать всем этим гражданам возможность присоединиться к нашей инициативе и стать ее активными участниками;

б) в ряде общин сбор подписей начался только на прошлой неделе, в некоторых буквально в течение последних двух дней недели, активный поток граждан продолжается, поэтому мы хотели бы дать и этим людям полноценную возможность присоединиться к нашей инициативе;

в) ситуация вокруг Арцаха продолжает ухудшаться и уже на этом этапе нам нужна поддержка активных граждан. "Айакве" также является посланием нашим врагам;

г) на следующем этапе референдума мы сосредоточимся на прохождении законопроекта в Национальном Собрании. Нам надо будет преодолеть большое противодействие. И здесь нужна поддержка наших активных граждан.

Аветик Чалабян коснулся также беспокойства граждан, - если они присоединятся к "Айакве" на данном этапе, будут ли учтены их голоса, когда возникнет необходимость заручиться поддержкой еще 300000 граждан? "Однако следующий этап сбора подписей пока является отдаленной перспективой, а события развиваются стремительно сегодня, поэтому всем тем, кто полон решимости бороться за свободный Арцах и суверенную Армению, прошу ничего не откладывать и присоединяйтесь к "Айакве" на этой неделе", - отметил он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ЦИК РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.

<АйаКве> предлагает дополнить УК РА двумя пунктами: Выступающее от имени РА государственное должностное лицо, которое своими действиями признает Арцах в составе другого государства (в данном случае, естественно, имеется в виду Азербайджан) наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет. Выступающее от имени РА государственное должностное лицо, которое своими заявлениями и иными действиями будет отрицать факт Геноцида армян в Османской империи 1915 года, или будет умалять его историческое значение и опасность, также наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет.

29 июля сообщалось, что к инициативе присоединились 54800 граждан. 24660 - в Ереване, 29380 - в областях и 760 - посредством электронной подписи. Таким образом, необходимый минимальный барьер для первого этапа преодолен