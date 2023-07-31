Понедельник, 31 Июля 2023 15:55

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Армения" Национального Собрания РА направила письмо в Международный комитет Красного Креста, а также в межпарламентские комиссии и международные организации по факту похищения азербайджанцами жителя Арцаха Вагифа Хачатряна.

В послании, которое размещено на странице блока в Facebook осуждается грубое нарушение международного гуманитарного права и вопиющее пренебрежение основными принципами гуманности. В послании отмечается, что этот акт не только нарушает права и достоинство ни в чем не повинных людей, но и подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям. <Очевидно, что этот поступок направлен не только на то, чтобы посеять отчаяние среди мирного населения Нагорного Карабаха, но и на то, чтобы опорочить репутацию Красного Креста и воспрепятствовать осуществлению важной гуманитарной миссии.

Фракция призывает Международный комитет Красного Креста принять незамедлительные и решительные меры для обеспечения безопасного и скорейшего возвращения Вагифа Хачатряна в семью и привлечения к ответственности виновных в его похищении в соответствии с международным правом. Фракция <Армения> также призывает Международный комитет Красного Креста умножить свои усилия для предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и случаев нарушения гуманитарных прав в регионе>, - подчеркивается в послании