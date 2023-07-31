Понедельник, 31 Июля 2023 15:30

АрмИнфо. Дворы в Ереване должны иметь зоны отдыха и детские площадки. Об этом в ходе рабочего заседания 31 июля заявил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

В этом контексте он сообщил о запуске пилотной программы, которая будет реализована в 3 ереванских дворах в административном районе Арабкир, которые практически полностью заняты гаражами. Согласно концепции программы, в этих дворах будут построены подземные гаражи, верхний же участок данной территории планируется оснастить детскими площадками и зонами для отдыха.

При успешной реализации пилота, программа будет расширена по всей столице. Инициатива, по словам вице-мэра, была предложена частным лицом.