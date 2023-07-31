Понедельник, 31 Июля 2023 15:27

АрмИнфо.В Ереване, 29 июля, состоялся форум Союза армян Украины (САУ). Как передает KyivInform, в ходе форума участники обсудили вызовы, с которыми столкнулся САУ и армянская община вследствие войны в Украине, шаги по надлежащему реагированию на имеющиеся проблемы, кадровую политику Союза, а также вопросы, связанные со структурными реформами и дальнейшей деятельностью Организации.

В рамках форума был создан штаб для быстрого и специального решения возникших проблем. О других важных решениях, как было заявлено, САУ объявит отдельно.

Согласно источнику, в форуме приняли участие руководители областных подразделений САУ, представители ереванской ОО <Допомога> (с укр. <Помощь>) и другие приглашенные гости.

С приветственным словом к участникам Форума выступил председатель САУ Вилен Шатворян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Украине Владимир Гаспарян и Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян.

Напомним, что Союз армян Украины - это всеукраинская общественная организация, объединяющая 20 армянских организаций в Украине, которая была учреждена в 2001 году. Председателем САУ является Вилен Шатворян. Цель Союза армян Украины - интеграция армян в украинское общество и их консолидация для сохранения национальной идентичности, восстановление и сохранение историко-культурных ценностей. По последним официальным данным в Украине проживает порядка 500 тыс. армян.