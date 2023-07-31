Понедельник, 31 Июля 2023 15:26

АрмИнфо.Предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана станут мерилом политического влияния различных политических сил. В частности, для команды Никола Пашиняна существенным становится обеспечение победы на этом фронте.

В контексте того, что более 40% населения Армении проживает в Ереване, поражение в столице может быть предвестником более широкого политического недовольства на уровне республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт общественного клуба <Глас народа> Арман Гукасян.

Таким образом, считает Гукасян, победа в столичных выборах является стратегическим инвестиционным активом перед парламентскими выборами 2026 года. По его словам, принято считать, что фаворитом является партия <Гражданский договор>, представленная кандидатом в мэры Тиграном Авиняном, но не стоит игнорировать и участие оппозиционных сил.

<Важно отметить стратегическую роль партий "Светлая Армения" и "Республика", которые, вероятно, могут стать элементами "страховочного полиса" для партии власти в случае недостатка голосов для формирования большинства>,- отметил Гукасян. При этом он заострил внимание на том факте, что выборы объединили силы с четким внешнеполитическим курсом: так, если "Европейская Армения" и "Республика" считаются прозападными политическими формированиями, то партия "Во имя социальной справедливости" занимает интересное положение, так как это единственная сила на ереванских выборах, которая четко выступает за активное углубление российско-армянских отношений.

"Как я уже отметил, эти выборы получают дополнительную значимость с точки зрения предстоящих парламентских выборов в 2026 году. Тенденции и предпочтения избирателей, выявленные в ходе этих выборов, вероятно, сформируют дальнейшую политическую карту страны", - подчеркнул он.

Эксперт спрогнозировал, что предстоящие выборы будут активными и напряженными, жители Еревана уже сейчас высказывают свои ожидания и надежды на своеобразную "перезагрузку", ища новые, не затронутые прежними или нынешними властями силы, способные предложить конструктивные идеи и принять меры для улучшения качества жизни в городе.

Однако, уверен Гукасян, простое дистанцирование от старой или нынешней властей недостаточно: "Ереванцы ищут в политических силах конкретную повестку дня и четкий план действий, который будет ориентирован на решение насущных ереванских проблем. Именно через такой детально проработанный план действий, жители столицы хотят видеть эффективное решение вопросов, связанных с городским планированием, экономикой, социальными услугами, экологией и многим другим. И политическим силам следует уделить особое внимание вышеуказанным народным ожиданиям".