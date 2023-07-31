Понедельник, 31 Июля 2023 15:23

АрмИнфо.Ведущий специалист в области международного права, бывший главный прокурор Международного уголовного суда и преподаватель Гарвардского и Йельского университетов Луис Морено Окампо ответил на письмо президента Республики Арцах Араика Арутюняна, в котором президент просил эксперта высказать мнение о том, соответствует ли углубление блокады в Арцахе преступлению, равному геноциду. Об этом Арцахпресс заявила пресс- секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

Она отметила, что Луис Морено Окампо сообщил президенту, что планирует представить отчет через 7 дней <Для меня будет честью проанализировать проблему и представить Вам свое заключение. Я подготовлю исчерпывающий отчет, анализируя факты и закон. Моя оценка будет беспристрастной и на безвозмездной основе. Чтобы сделать вывод о совершении геноцида, я должен проанализировать намерения руководства Азербайджана, которые можно вывести на основании фактов. В целях защиты своей точности и беспристрастности я напишу президенту Азербайджана, предоставив ему возможность напрямую разъяснить свою позицию. Учитывая остроту проблемы, в том числе, риск голодной смерти для 120 000 армян, я планирую опубликовать свой доклад через 7 дней. Просьба сообщать обо всех новых обстоятельствах, которые могут повлиять на ситуацию для анализа. С уважением, Луис Морено Окампо>, - говорится в письме специалиста международного уголовного права.

Кроме того, как отметила Лусине Аванесян, помимо ответного письма, вчера вечером бывший главный прокурор Международного уголовного суда также трижды обращался к этому вопросу в своем микроблоге в Twitter.