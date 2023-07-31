Понедельник, 31 Июля 2023 15:08

АрмИнфо. Государственные детские сады не должны ничем уступать частным дошкольным образовательным учреждениям. Об этом заявил 31 июля в ходе рабочего заседания мэрии вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

В этой связи он подчеркнул, что по части инфраструктур со стороны государства осуществляется большая работа. В частности, по словам вице-мэра, в текущем году на общинные средства ремонтируются и строятся 24 детских сада, в следующем году планируется 33, и в 2025 году - 35. <Это дает нам возможность вовлечь большее количество детей в дошкольные учреждения>, - заметил Авинян.

Но не менее важной задачей, по его словам, является содержательность образовательных программ. Авинян заметил, что качественными программами сегодня могут похвастаться ограниченное количество частных детских садов.

<Это самая важная наша задача, и по части инфраструктур создать для детей достойную среду, среду, и по части содержания интенсивно мы продолжаем работать, чтобы перед школой наши дети имели необходимые навыки для современного мира>, - сказал вице- мэр.