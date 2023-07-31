Понедельник, 31 Июля 2023 13:16

АрмИнфо. В Армавирской области на границе с Турцией, близ приграничных сел Багаран и Ервандашат, построят многофункциональный крупный комплекс. Проект, который именуется Yerra, анонсировал министр экономики Армении Ваан Керобян на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что данный комплекс будет возведен на территории площадью 2 088га, и будет содержать производственный, сельскохозяйственный, образовательный, и туристические компоненты. Помимо этого, на территории комплекса построят жилой комплекс, крупное фермерское хозяйство и интенсивные миндальные сады. Министр подметил в этой связи, что приграничные села будут интегрированы в систему многофункционального комплекса.

Государство примет участие в проекте посредством реализации программ по субсидированию кредитов для возведения интенсивных садов и программы <Инфраструктуры в обмен на инвестиции>.

Напомним, что 20 июля 2023 года правительство Армении утвердило решение об оказании содействия компании <Ю Эм Агро> в создание инфраструктуры для интенсивных садов и крупного фермерского хозяйства. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 257.4 млн драмов.

22 августа 2022 года правительство утвердило программу <Инвестиции в обмен на инфраструктуру>, в соответствии с которой при определенных вложениях инвесторы могут рассчитывать на содействие со стороны государства в прокладке водопроводов, газопроводов, электросетей, дорог и т.д.

В случае с компанией <Ю Эм Агро>, как подчеркнул министр, речь идет о прокладке водопровода к создаваемым интенсивным садам компании и крупной животноводческой ферме, а также о строительстве насосной станции. Сам проект строительства водопровода и насосной станции будет осуществляться при участии Министерства территориального управления и инфраструктур РА. На реализацию подобных программ, как заметил Керобян, с прошлого года имеется бюджет в размере порядка 4 млрд. драмов.

Общая стоимость первого этапа инвестиционной программы компании <Ю Эм Агро> составит 3.2 млрд драм, которые будут направлены на разбивку садов на площади в 300га. На создание миндальных садов на первом этапе планируется инвестировать 1.5 млрд драмов, а на последующих этапах - еще 500 млн драмов. В первый год реализации проекта будет создано 15 основных и 20 сезонных рабочих мест. На пятом году реализации проекта планируется увеличить количество рабочих мест до 35 основных и 40 сезонных работников, способствуя развитию общин и обеспечению занятости. Среднемесячная заработная плата работников запланирована на уровне 200 тысяч драмов. Конкурентным преимуществом проекта является то, что в Армении почти нет крупных миндальных садов. Реализация проекта повысит урожайность садов, что в свою очередь будет способствовать развитию экономики РА и расширению объемов экспорта.