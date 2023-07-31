Понедельник, 31 Июля 2023 13:09

АрмИнфо."Не знаю, как прокомментировать историю, не имеющую никакого отношения к преступлению, к которому мои подзащитные вообще не причастны", - написал в соцсетях адвокат бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна и его сына - главного дирижер Государственного симфонического оркестра Сергея Смбатяня, арестованных 30 июля по подозрению в мошенничестве.

По словам Варосяна, он, как адвоката, как юрист, не может комментировать тот "юридический бред", который на сегодня преподносят общественности. "Я не знаю, как комментировать перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве", где даже рассчитанный ущерб в 166 млн драмов путем эквилибристики представлен как 966 млн, наверное, для придания произведению более устрашающего вида: Не знаю, как прокомментировать преследование талантливых творческих людей, которые всю жизнь служили Армении", - написал он

Адвокат выразил надежду, что "любой абсурд заканчивается так же, как и начинается". По его словам, всевозможные средства, имеющиеся в правовом арсенале, будут применены для того, чтобы справедливость, рано или поздно, была восстановлена.

Напомним, что отец и сын Смбатяны были задержаны 29 июля по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн). 30 июля оба были арестованы сроком на два месяца.